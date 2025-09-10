Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 25º
X
Espacio de Marca

Tarjeta Sol

"Tarjetealo"

Tarjeta Sol se potencia: ahora podés usarla con MODO y acceder a grandes beneficios

A la vez, podrás ampliar los beneficios incorporando también la tarjeta del BSE a MODO.

Hoy 22:39

Desde este jueves, Tarjeta Sol suma un nuevo canal de pago al integrarse a la billetera digital MODO. Los usuarios podrán vincular su tarjeta de crédito y comenzar a pagar de manera rápida y sencilla con códigos QR en todos los comercios adheridos, disfrutando de una experiencia de compra ágil y moderna. Además, también estará disponible la posibilidad de incorporar la tarjeta de débito del BSE a MODO, ampliando aún más las opciones de pago.

La novedad llega acompañada de una semana imperdible de beneficios: miércoles con 50% de descuento en peluquería y spa, jueves con 2x1 en todos los cines, viernes con 20% en combustibles, y un fin de semana para disfrutar con 50% off en gastronomía, restaurantes, pastelerías y heladerías.

Todos estos beneficios serán por puntos. Además, se mantienen las cuotas sin interés todos los días en electrodomésticos, supermercados y construcción.

Con esta propuesta, Tarjeta Sol y MODO invitan a los clientes a redescubrir sus compras cotidianas con mayor comodidad y ahorro. Una forma de unir innovación, practicidad y beneficios exclusivos, ahora al alcance de un solo toque en tu celular.

TEMAS Tarjeta Sol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  5. 5. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT