Tarjeta Sol se potencia: ahora podés usarla con MODO y acceder a grandes beneficios

A la vez, podrás ampliar los beneficios incorporando también la tarjeta del BSE a MODO.

Hoy 22:39

Desde este jueves, Tarjeta Sol suma un nuevo canal de pago al integrarse a la billetera digital MODO. Los usuarios podrán vincular su tarjeta de crédito y comenzar a pagar de manera rápida y sencilla con códigos QR en todos los comercios adheridos, disfrutando de una experiencia de compra ágil y moderna. Además, también estará disponible la posibilidad de incorporar la tarjeta de débito del BSE a MODO, ampliando aún más las opciones de pago.

La novedad llega acompañada de una semana imperdible de beneficios: miércoles con 50% de descuento en peluquería y spa, jueves con 2x1 en todos los cines, viernes con 20% en combustibles, y un fin de semana para disfrutar con 50% off en gastronomía, restaurantes, pastelerías y heladerías.

Todos estos beneficios serán por puntos. Además, se mantienen las cuotas sin interés todos los días en electrodomésticos, supermercados y construcción.

Con esta propuesta, Tarjeta Sol y MODO invitan a los clientes a redescubrir sus compras cotidianas con mayor comodidad y ahorro. Una forma de unir innovación, practicidad y beneficios exclusivos, ahora al alcance de un solo toque en tu celular.