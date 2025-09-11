Ingresar
El tiempo para este jueves 11 de septiembre en Santiago del Estero: cielo algo nublado y una máxima de 27ºC

Se anuncia una jornada templada, agradable y con vientos del sector este en la Madre de Ciudades.

Hoy 06:34

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, se mantendrían estas condiciones y se espera que la temperatura máxima ascienda hasta los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector noreste, rotando al este hacia la noche, y una temperatura máxima de 29ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

