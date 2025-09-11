Ingresar
El Gobierno designó nuevos secretarios de Desregulación y Coordinación de Producción

A través del Boletín Oficial, se oficializaron una serie de decretos que reordenan cargos en el Ministerio de Economía, Desregulación y Transformación del Estado, y el Instituto Nacional del Teatro.

Hoy 09:31

El Gobierno oficializó este jueves, a través de diferentes decretos publicados en el Boletín Oficial, una serie de designaciones en cargos en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Instituto Nacional del Teatro.

El Decreto 650/2025 asigna al secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Agustín Lavigne, las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y de la Secretaría de Industria y Comercio.

La medida se adoptó tras las renuncias de Marcos Martín Ayerra y Esteban Marzorati a esos cargos, y regirá hasta que se cubran las vacantes. Según el texto, la decisión busca “asegurar la atención de los asuntos propios de dichas áreas” y no implica erogaciones adicionales para el Estado nacional.

Por otra parte, mediante el Decreto 644/2025, se aceptaron las renuncias de Martín Antonio Rossi como secretario de Desregulación y de Alejandro Cacace como subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En el mismo acto, se designó a Cacace como nuevo secretario de Desregulación de esa cartera a partir del 1° de septiembre.

En paralelo, el Decreto 645/2025 designó a Federico Brunetti como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. El nombramiento fue propuesto por la Secretaría de Cultura y tendrá efecto desde el 3 de septiembre de 2025.

Además, mediante el Decreto 649/2025 se nombró a la Subsecretaria de Planificación y Programación Sanitaria del Ministerio de Salud a la doctora Manuela María Bullo.

Los tres decretos llevan las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros correspondientes.

