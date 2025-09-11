Boca espera la decisión de Miguel Russo para el viaje a Rosario

El DT de 69 años quiere regresar al Gigante de Arroyito el domingo ante Central, pero los médicos le recomendaron continuar con su recuperación en Buenos Aires.

Hoy 15:15

La presencia de Miguel Ángel Russo en el partido del próximo domingo entre Boca Juniors y Rosario Central todavía no está confirmada. El DT, de 69 años, atraviesa un proceso de recuperación tras su reciente internación y, aunque expresó su deseo de estar en el Gigante de Arroyito, los médicos le aconsejaron no viajar para preservar su salud.

El encuentro, que se disputará desde las 17:30, será especial no solo por lo futbolístico —con el regreso de Ángel Di María y Leandro Paredes a la cancha canalla— sino también por el vínculo de Russo con Central, club donde es considerado ídolo. Desde el cuerpo técnico de Boca señalaron a Doble Amarilla que el entrenador viajará únicamente si recibe el visto bueno médico. La decisión final se tomará entre viernes y sábado, cuando el plantel emprenda viaje rumbo a Rosario.

En lo futbolístico, Boca prepara modificaciones. Confirmada la salida de Agustín Marchesín por lesión, su lugar será ocupado por Leandro Brey. Además, dos mediocampistas podrían reaparecer tras largas ausencias: Ander Herrera, quien no juega desde junio por un desgarro, y Tomás Belmonte, que se recuperó de una molestia sufrida ante Huracán a fines de julio.

Así, el Xeneize llega al duelo con varias incógnitas: la vuelta de jugadores clave en el mediocampo y, sobre todo, la posible presencia de Miguel Russo en un estadio que lo marcó para siempre.