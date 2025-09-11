La escena romántica de Wanda Nara con Martín Migueles que despertó rumores de embarazo

La famosa es protagonista de un video junto Martín Migueles en un famoso boliche. Un gesto desató rumores de embarazo.

Hoy 16:59

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Wanda Nara se mostró en un boliche junto a un misterioso hombre. Enseguida, el material se hizo viral en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la grabación, la mediática está frente a un espejo con su celular. Al instante, aparece un joven, que le hace una caricia en la panza, lo que despertó rumores de embarazo. En todo momento, el muchacho en cuestión está mirando para otro lado, con lo cual no se le puede ver el rostro.

¿Quién sería el hombre que está con Wanda? El hombre del video sería Martín Migueles, persona vinculada a Elías Piccirillo, quien está detenido en el penal de Ezeiza acusado por la Justicia de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un presunto falso operativo policial, empresario al que le debía una importante suma de dinero.

Días atrás, la conductora de Telefe estuvo en el estadio de River Plate con esta misma persona, con quien asistió el partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias.

La presencia de la ex de Mauro Icardi con este hombre vinculado al ex de Jésica Cirio llamó la atención.

En Intrusos (América Tv), Paula Varela dio detalle del vínculo de Migueles y Piccirillo. "(Martín) Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", comentó la panelista.