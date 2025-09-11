Maduro anunció un operativo militar de resistencia contra EE.UU.: “Llegó la hora de la guerra revolucionaria”

Nicolás Maduro dijo que hay 284 “frentes de batalla” ante el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.

Hoy 17:06

Venezuela activó este jueves un operativo militar de “resistencia” ante lo que calificó como una amenaza de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El presidente Nicolás Maduro encabezó la operación Independencia 200 en 284 “frentes de batalla” en todo el país. No precisó número de tropas.

“Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases”, dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques en el Caribe sur para lo que definió como maniobras contra el narcotráfico internacional.

“Llegó la hora de la guerra revolucionaria”

“Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido (El Partido Socialista Unido de Venezuela/PSUV) debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe (...). Nadie puede subestimar a ese enemigo; nadie debe sobrestimarlo tampoco. Son derrotables, ellos lo saben”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Este pueblo no está solo”

Maduro denuncia un “asedio” estadounidense contra Venezuela. “Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo”, señaló Maduro. “Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande”, indicó.

“Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes”, añadió el gobernante.

La situación escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 “narcoterroristas”, que habían zarpado de costas venezolanas, según Donald Trump.

Venezuela sobrevoló uno de los buques estadounidense con un caza. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo a Puerto Rico.