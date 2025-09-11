Hallaron muertos al padre y su hijo de tres años que estaban desaparecidos en las sierras de Córdoba

Estaban a dos metros de profundidad. Habían salido a “tirar piedras al río”, pero no se supo más de ellos. Cristian Fink tenía 37 años y Álvaro 3.

Hoy 19:50

Encontraron muertos al padre y su hijo que estaban desaparecidos en las sierras de Córdoba. La noticia fue confirmada en un comunicado por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la policía provincial hallaron los cadáveres en las aguas del dique, dentro de la zona de búsqueda, enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad.

Este miércoles 10 de septiembre, Cristian Fink, de 37 años, había salido a dar un paseo con su hijo Álvaro, de 3 años, en las cercanías del Dique El Cajón, en Capilla del Monte. Desde entonces no se supo de ellos.

Sus familiares dijeron que habían ido a “tirar piedras al río”. Sin embargo, al notar que las horas pasaban y no regresaban, se alarmaron. Intentaron comunicarse al celular de Cristian y como no obtuvieron respuesta fueron a buscarlos. Horas después encontraron su auto junto al dique y en ese momento avisaron a la Policía.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, los familiares hicieron un rastrillaje por el río Calabalumba y así fue como llegaron al Chevrolet Aveo gris, propiedad de Cristian. El coche estaba cerrado con llave a unos 600 metros del balneario Águila Blanca.

En ese instante, las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero de ambos. El mismo contó con la participación de efectivos de distintas fuerzas, junto con equipos especializados de rescate que recorrieron las costas del lago, áreas del río y construcciones de la zona.