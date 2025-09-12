Central Córdoba busca treparse a lo más alto en su visita a Riestra por el Clausura

El elenco de Omar De Felipe, que viene de caer en la final ante Vélez, busca reponerse en el torneo de la máxima categoría, sumar como visitante y subirse a la cima de la Zona B. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Central Córdoba, uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025, enfrentará a Deportivo Riestra este viernes desde las 14.30 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 8. El equipo dirigido por Omar De Felippe llega con un invicto de siete partidos en el campeonato y se ubica segundo en la Zona A, mostrando un rendimiento sólido a pesar de la reciente derrota en la Supercopa Argentina ante Vélez por 2 a 0.

El entrenador del Ferroviario no ocultó su descontento tras la caída, apuntando a la necesidad de inversión para pelear en los torneos: "En el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado". Ahora, el desafío será recuperar la confianza del equipo y buscar arrebatarle la punta a Barracas Central, consolidando al Albinegro como firme candidato a pelear en los puestos de privilegio de la tabla.

Por su parte, Deportivo Riestra llega con un invicto de 23 partidos sin perder como local, lo que lo catapultó al tercer puesto de la Zona B y a puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. El Malevo se mostró competitivo como visitante, con victorias destacadas como la que logró ante Talleres por la mínima, y buscará aprovechar su localía para frenar a los santiagueños.

El duelo no solo enfrenta a dos equipos que vienen en buena racha, sino que representa una prueba clave para Central Córdoba, que tiene la oportunidad de reafirmar su gran presente en el Clausura y acercarse al liderazgo de la Zona A.