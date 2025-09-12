Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores

El Ferro cayó en su visita al Malevo por 2-0 en el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 16:44
Central Córdoba Riestra

En el estadio Guillermo Laza, por la fecha 8 del Torneo Clausura, Central Córdoba sufrió una derrota por 2-0 frente a Deportivo Riestra y dejó escapar su invicto en la competencia. Los goles de Antony Alonso y Jonatan Goitía marcaron la diferencia en el Bajo Flores.

El Ferroviario no logró imponer su juego y se vio superado por un Malevo que extendió su imbatibilidad como local: ya suma 24 partidos sin perder en el Bajo Flores, con un registro de 13 triunfos y 11 empates, lo que lo consolida como uno de los equipos más fuertes en casa.

Con este resultado, Riestra se trepó de manera parcial a la punta del Grupo B con 16 puntos, mientras que los dirigidos por Omar De Felippe quedaron segundos con 13 unidades, aún en zona de protagonismo pero con la necesidad de recuperarse rápidamente.

La próxima prueba no será sencilla: el domingo 21 de septiembre a las 21.15, Central Córdoba visitará a Boca Juniors en La Bombonera, en otro duro desafío para seguir prendido en la lucha.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Deportivo Riestra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores
  2. 2. Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya
  3. 3. Evangelina Anderson fue vista con un futbolista en un shopping de México: el video que generó rumores
  4. 4. El tiempo para este viernes 12 de septiembre en Santiago del Estero: agradable y con 30ºC de máxima
  5. 5. Wanda Nara lanzó “Tóxica”, su nuevo videoclip con escenas sensuales junto a Kaydy Cain
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT