Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores

En el estadio Guillermo Laza, por la fecha 8 del Torneo Clausura, Central Córdoba sufrió una derrota por 2-0 frente a Deportivo Riestra y dejó escapar su invicto en la competencia. Los goles de Antony Alonso y Jonatan Goitía marcaron la diferencia en el Bajo Flores.

El Ferroviario no logró imponer su juego y se vio superado por un Malevo que extendió su imbatibilidad como local: ya suma 24 partidos sin perder en el Bajo Flores, con un registro de 13 triunfos y 11 empates, lo que lo consolida como uno de los equipos más fuertes en casa.

Con este resultado, Riestra se trepó de manera parcial a la punta del Grupo B con 16 puntos, mientras que los dirigidos por Omar De Felippe quedaron segundos con 13 unidades, aún en zona de protagonismo pero con la necesidad de recuperarse rápidamente.

La próxima prueba no será sencilla: el domingo 21 de septiembre a las 21.15, Central Córdoba visitará a Boca Juniors en La Bombonera, en otro duro desafío para seguir prendido en la lucha.