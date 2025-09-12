Ingresar
En vivo: Central Córdoba busca treparse a lo más alto en su visita a Riestra por el Clausura

El elenco de Omar De Felipe, que viene de caer en la final ante Vélez, intentará reponerse en el torneo de la máxima categoría, sumar como visitante y subirse a la cima de la Zona A. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 15:15
Central Córdoba, uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025, enfrentará a Deportivo Riestra este viernes desde las 14.30 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 8. El equipo dirigido por Omar De Felippe llega con un invicto de siete partidos en el campeonato y se ubica segundo en la Zona A, mostrando un rendimiento sólido a pesar de la reciente derrota en la Supercopa Argentina ante Vélez por 2 a 0. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

