En vivo: Central Córdoba busca treparse a lo más alto en su visita a Riestra por el Clausura

Central Córdoba, uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2025, enfrentará a Deportivo Riestra este viernes desde las 14.30 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 8. El equipo dirigido por Omar De Felippe llega con un invicto de siete partidos en el campeonato y se ubica segundo en la Zona A, mostrando un rendimiento sólido a pesar de la reciente derrota en la Supercopa Argentina ante Vélez por 2 a 0. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.
