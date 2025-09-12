Wanda Nara lanzó “Tóxica”, su nuevo videoclip con escenas sensuales junto a Kaydy Cain

La empresaria y conductora apuesta a consolidar su carrera musical mientras siguen los rumores sobre su vida sentimental. Grego Rosello le dejó un sugestivo mensaje.

Hoy 01:08

Wanda Nara sigue generando repercusión tanto en lo artístico como en lo personal. Mientras se prepara para regresar a la conducción de MasterChef en Telefe, la mediática estrenó este jueves su nueva canción “Tóxica”, un tema de estilo urbano que interpreta junto al trapero español Kaydy Cain.

El videoclip muestra a Wanda en su faceta más sensual: aparece con un conjunto de cuero negro de una pieza, escote pronunciado y gafas oscuras, mientras comparte escenas cargadas de erotismo con el artista. Besos, caricias y abrazos forman parte del clip, que combina una estética de alto impacto con efectos visuales de explosiones y un líquido verde que refuerza la idea de “toxicidad”. Incluso, la empresaria exhibe su Ferrari rosa con la palabra “Tóxica” escrita en aerosol.

La canción tiene un ritmo techno y mantiene el estilo con el que Nara debutó como cantante en “Bad Bitch”. En esta oportunidad, la letra hace referencia a una relación posesiva y pasional, mientras que Kaydy Cain complementa con versos de la misma temática.

El lanzamiento fue celebrado por sus fanáticos y también llamó la atención un comentario de Grego Rosello, quien recientemente la entrevistó en Ferné con Grego (Telefe). “Amo tu vida”, escribió el influencer, lo que desató especulaciones y una ola de mensajes de seguidores que lo alentaron a acercarse sentimentalmente a la conductora.

Pero la música no es lo único que mantiene a Wanda Nara en el foco mediático. En los últimos días crecieron los rumores de romance con Martín Migueles, señalado como su vecino y entrenador personal. La empresaria publicó —y luego eliminó— imágenes en Instagram donde se lo veía a su lado durante el cumpleaños de Zaira Nara y en una cena privada.

Aunque las pruebas parecían confirmar el vínculo, Wanda se encargó de desmentirlo en diálogo con LAM (América): “No, no tengo novio. Es mi entrenador. Es falso”. Con esas palabras intentó despejar las versiones, aunque el tema sigue alimentando el interés del público y los medios sobre su vida privada.