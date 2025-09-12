Mutilada y en una bolsa de basura: hallaron el cuerpo de una joven en el departamento de su pareja

Solange Sanabria Ventura, de 25 años, había visto por última vez el 1 de septiembre, en General Rodríguez. Además del novio de la víctima, quedó detenido un segundo sospechoso.

Hoy 08:47

Después de 10 días de búsqueda, una joven de 25 años que estaba desaparecida fue encontrada asesinada en el departamento de su pareja en la localidad de Pilar. Su cuerpo estaba mutilado, adentro de una bolsa de residuos.

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura. Su familia había radicado la denuncia por la desaparición el 1 de septiembre. Tras un allanamiento en la casa de su novio, hallaron el cadáver en estado de descomposición.

La pareja de Solange, Oscar Ángel Benítez (26), quedó detenido. Antes de ser arrestado, intentó quitarse la vida cortándose un brazo con un serrucho. Fue llevado al hospital custodiado por efectivos de la 1ª Comisaría General Rodríguez.

Según publicó Pilar a Diario, el hallazgo se desencadenó a raíz de una denuncia al 911 por fuertes olores que provendrían del segundo piso de un departamento ubicado en la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal, a metros del Banco Provincia.

Cuando llegaron los policías al lugar se encontraron con los restos humanos en una bolsa de nylon, envuelta en frazadas y atada con sogas.

Después, fueron a la habitación y vieron a la pareja de Solange intentando cortarse un brazo. Fue derivado rápidamente al Hospital Central de Pilar en carácter de detenido. Horas más tarde, fue dado de alta y trasladado a la SubDDI, donde quedará alojado.

Al mismo lugar llegó arrestado un segundo sospechoso: se trata de Gonzalo Matías Lynch, un joven de 21 años que habría colaborado con Benítez para trasladar el cuerpo de la víctima y encubrir el crimen. Los agentes lo localizaron en una casa ubicada en la calle Manfredi al 800 del barrio Los Troncos, luego de que montaran una guardia en el lugar.

Se espera que la fiscalía indague a ambos para esclarecer los hechos.

Por su parte, el médico policial confirmó que la víctima tiene ambas piernas mutiladas a la altura de la rodilla, al igual que su brazo izquierdo. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno.