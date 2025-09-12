Miguel Ángel Russo viajaría a Rosario con todo el plantel de Boca

El DT mejoró su estado de salud y hay optimismo de que dirija el domingo ante Rosario Central. La decisión es mantener la modalidad de convocar a todos los jugadores para fortalecer la unión del grupo.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, mejoró notablemente de salud tras la infección urinaria que lo mantuvo internado la semana pasada y estaría en condiciones de dirigir al equipo el próximo domingo en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central.

El DT de 69 años estuvo presente en los últimos entrenamientos, primero en La Bombonera y luego en Ezeiza, donde se lo vio de buen ánimo y activo, tomando decisiones futbolísticas como de costumbre. Aunque su situación aún requiere seguimiento médico, en el cuerpo técnico hay optimismo sobre su presencia en el banco.

Russo paró el equipo que saldría de entrada en Rosario con una sola variante: Leandro Brey en lugar del lesionado Agustín Marchesín. Además, decidió que nuevamente viaje la delegación completa, una modalidad que busca reforzar la unión del grupo y que ya se convirtió en cábala tras los triunfos en Mendoza y Mar del Plata.

De este modo, el plantel viajará con más de 30 futbolistas, a excepción de Cristian Lema, marginado. Como novedad, dentro de la concentración solo estarán jugadores y cuerpo técnico: no habrá espacio para peluqueros ni vendedores, buscando máxima concentración en la previa del choque ante el Canalla.

La formación que paró Russo en la práctica

Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Merentiel y Cavani.