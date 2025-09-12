En San Marino, Marc Márquez lideró los ensayos de MotoGP

Con la Ducati, el piloto de Cervera registró en Misano el primer tiempo de la sesión, superando a Bezzecchi quien había encabezado en la práctica matutina.

Hoy 13:40

Se completó la jornada inicial del Gran Premio de San Marino, 16ª fecha del campeonato mundial de Motociclismo, y en la pista de Misano el más rápido fue Marc Márquez con la Ducati oficial de MotoGP al registrar 1m30s480 para cubrir los 4.226 metros, superando por 147/1000 a Marco Bezzecchi, quien había liderado en la tanda matutina.

Tercero quedó Franco Morbidelli a 0s193, seguido por Francesco Bagnaia (a 0s230), Álex Márquez (a 0s272), Joan Mir (a 0s339), Luca Marini (a 0s368), el campeón Jorge Martín (a 0s377), Pedro Acosta (a 0s409) y Fabio Di Giannantonio (a 0s435), completando el Top 10 de la actividad en el trazado italiano.