GP de San Marino: Perrone fue Top 5 en la práctica de Moto3

A bordo de la KTM de Red Bull Tech3 el piloto hispano argentino quedó a medio segundo de David Almansa, quien encabezó el "1-2" de Leopard Racing.

Hoy 13:41

Valentín Perrone se colocó en el cuarto lugar de la práctica que cerró las actividades de Moto3 en el circuito italiano de Misano, en donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de San Marino, 16ª ronda del campeonato mundial de Motociclismo.

A bordo de la KTM el piloto hispano argentino consiguió marcar 1m41s114 en la mejor de las 17 vueltas que recorrió durante la tanda, en la pista de 4.226 metros, y quedó así a 0s518 de David Almansa quien encabezó la sesión y además el «1-2» de Leopard Racing que lo completó Adrián Fernández.