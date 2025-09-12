Omar De Felippe tras la derrota de Central Córdoba: “Hay que tener tranquilidad y bancar los palos”

El entrenador ferroviario analizó la caída de su equipo ante Riestra por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Después de la derrota de Central Córdoba frente a Deportivo Riestra por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el entrenador Omar De Felippe analizó el presente de su equipo y pidió paciencia en medio de un año exigente.

“Nuestro equipo viene de un desgaste muy grande en todo el año y se empiezan a ver detalles que quizás antes no se notaban. No todo el equipo está al 100 por cien toda la temporada, hay que tener paciencia y tratar que el partido que viene lo hagamos un poco mejor y de volver a los buenos resultados que supimos tener, esa es la realidad”, expresó el DT ferroviario.

De Felippe también destacó la importancia de mantener el equilibrio, tanto en los buenos como en los malos momentos: “En el fútbol es como la vida, cuando nos fue bien siempre fuimos mesurados y cuando nos va mal hay que tener tranquilidad y bancar los palos”.

Tras la caída en el Bajo Flores, el Ferroviario se prepara para una dura visita a Boca Juniors en La Bombonera, el próximo domingo 21 de septiembre desde las 21.15, con la misión de recuperarse y seguir en los primeros puestos de la tabla.