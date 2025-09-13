Messi erró un penal y el Inter Miami cayó por goleada ante Charlotte

La Pulga la quiso picar cuando el partido estaba 0-0 y el arquero le adivinó la intención. Las Garzas perdieron por 3-0 y cerraron una noche para el olvido.

Hoy 23:29

Inter Miami sufrió una dura derrota en su visita a Charlotte FC, al perder 3-0 por la 28° fecha de la MLS. El triunfo local estuvo marcado por un hat-trick de Idan Toklomaty, que dejó sin respuestas al conjunto dirigido por Javier Mascherano.

El partido tuvo varios momentos críticos para las Garzas. Con el marcador igualado, Lionel Messi desperdició un penal que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Además, el argentino Tomás Avilés fue expulsado en el segundo tiempo, complicando aún más las aspiraciones del equipo de Florida.

Con esta derrota, Inter Miami quedó séptimo en la Conferencia Este con 46 puntos en 26 partidos, a 11 de Philadelphia Union, líder de la tabla con tres encuentros más disputados. Por su parte, Charlotte FC trepó hasta la tercera posición con 53 unidades, consolidando su lugar en la parte alta de la conferencia.

El equipo de Mascherano deberá levantar cabeza rápidamente si quiere mantener viva su ilusión de pelear por los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Charlotte FC se afianza como uno de los candidatos en la Conferencia Este.