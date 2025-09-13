Nueva pole de Valentín Perrone en Moto3 en el Gran Premio de San Marino

En la pista de Misano, escenario del GP de San Marino, el piloto hispano argentino consiguió por segunda vez en su año debut marcar el mejor tiempo clasificatorio, con la KTM de Red Bull Tech3.

Hoy 09:33

Con 1m40s328 (a 151,639 Km/h.) para cubrir los 4.226 metros del circuito de Misano, Valentín Perrone consiguió marcar el mejor tiempo de la clasificación de Moto3 con la KTM de Red Bull Tech3, y con ello quedarse con la «pole» de la división en el Gran Premio de San Marino, 16ª fecha del campeonato mundial, tal como lo había logrado en Austria.

El piloto hispano argentino superó a los australianos Joel Kelso (por 25 milésimas) y Jacob Roulstone (compañero suyo, por 92/1000); detrás quedaron los españoles José Rueda (líder del campeonato), David Muñoz y Adrián Fernández, quienes completarán la segunda fila de partida para la carrera de este domingo, a partir de la hora 6:00 de Argentina.