MotoGP: Marco Bezzecchi hizo la pole en Misano en el Gran Premio de San Marino

Con la Aprilia superó a la Ducati de Álex Márquez y a la Yamaha de Fabio Quartararo en la clasificación; Marc Márquez quedó cuarto.

Hoy 09:36

Por sexta vez en sus 76 carreras de MotoGP, Marco Bezzecchi concretó el mejor tiempo de una clasificación como el que marcó en el trazado de Misano (4.226 metros) con la Aprilia, al girar en 1m30s134 (a 168,789 Km/h.) y con ello asegurarse el primer puesto de la grilla de salida para la carrera Sprint y el GP de San Marino, 16ª fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo 2025.

El piloto de Rimini superó 88/1000 al español Álex Márquez (Ducati Gresini Racing) y por 94 milésimas al francés Fabio Quartararo (Yamaha), con quienes compartirá la primera fila de salida en cada competencia. Detrás quedó el líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati) a 0s218, seguido por Franco Morbidelli (Ducati) a 0s249 y Luca Marini (Honda) a 0s256 de Bezzecchi.

Posteriormente se ubicaron Fabio DiGiannantonio (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Fermín Aldeguer (Ducati) y el campeón mundial Jorge Martín (Aprilia); por su parte, Joan Mir (Honda) no pudo marcar tiempos en la última tanda debido a que acusó dolores en el cuello por una caída y su participación en el Sprint está en duda.