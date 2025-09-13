Ingresar
Dos mujeres policías pelearon dentro de una comisaría por el “amor” de un oficial

Jujuy. El objeto de la pelea tendría parte una pareja fuera de la fuerza de seguridad. El violento episodio ocurrió en la Seccional Nº 53 de Rodeíto. Los tres agentes fueron sumariados.

Hoy 09:56
Comisaría donde ocurrió

Un insólito hecho sacudió a la Policía de Jujuy: dos mujeres agentes se enfrentaron a golpes dentro de la comisaría de Rodeíto, en el departamento San Pedro.

El motivo habría sido una relación sentimental paralela con un oficial de alto rango. El episodio ocurrió hace dos semanas en la Seccional Nº 53 y derivó en sumarios administrativos e investigaciones internas.

La pelea dentro de la comisaría

Según trascendió, una de las mujeres policías, que no cumplía funciones en esa dependencia, ingresó a la comisaría y discutió con otra agente que presta servicio en Rodeíto. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes, en pleno horario de trabajo.

La situación se habría originado porque ambas mantenían un vínculo sentimental con el mismo oficial, quien además tendría pareja estable fuera de la fuerza. La escena dejó en evidencia un grave episodio de indisciplina interna dentro de la institución.

Sanciones y antecedentes recientes

Según informó Jujuy al momento, Tras el escándalo, los tres policías involucrados fueron sumariados y habrían sido trasladados a otros destacamentos mientras se resuelve la situación administrativa. La investigación quedó bajo un fuerte hermetismo, aunque se confirmó que la Unidad Regional Nº 2 ya intervino en el caso.

Este hecho se suma a otro episodio ocurrido recientemente en la Seccional Nº 26, también en San Pedro, donde dos agentes fueron sorprendidos en ropa interior dentro de la dependencia. Allí, la pareja del oficial terminó golpeada y radicó una denuncia penal que derivó en imputaciones.

