Invitan a la presentación del libro “Los pacientes andan sueltos”

Un escritor venezolano radicado en Argentina compartirá su segundo libro, una obra que entrelaza relatos y experiencias sobre salud mental y la transformación de un hospital psiquiátrico del norte argentino.

Hoy 13:53

Samuel Colmenares es psicólogo por la Universidad Central de Venezuela, convalidado en la Universidad Nacional de Tucumán. Es magíster en Salud Familiar y Comunitaria por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente cursa el doctorado en Psicología en Tucumán.

Reside en Argentina desde 2019, donde desarrolla trabajo clínico y comunitario con personas migrantes y en contextos de diversidad en varios países. Este es su segundo libro, luego de la publicación de Los hombres se van de putas.

El espacio cultural Bellas Alas será sede de la presentación del libro “Los pacientes andan sueltos”, del psicólogo Samuel Colmenares, una publicación que propone una mirada sensible y crítica sobre los procesos de transformación de la salud mental en el norte argentino.

La obra recoge relatos, ensayos y fragmentos de experiencias que, en palabras del autor, buscan mantener viva la memoria de lo que ocurre en el trabajo cotidiano de un hospital psiquiátrico y en los vínculos que se tejen alrededor de él. “Durante los últimos años me dediqué a estudiar los procesos de transición entre un antiguo hospital del norte argentino y su reemplazo, un nuevo centro de salud mental. El proceso culminó con la presentación exitosa de mi tesis de maestría pero me dejó muchas cosas sueltas”, expresó Colmenares.

Ese material disperso fue el motor de este libro: “Un montón de información, anécdotas y sobre todo sensibilidades respecto a los procesos de cambio en salud mental y la necesidad de contribuir a un cambio cultural. Entonces, tomé algunas historias sueltas y armé este libro, que tampoco está muy atado o cerrado”.

Lejos de los manuales técnicos, el psicólogo busca acercar estas experiencias a un público más amplio: “Me propongo decir aquí un poco de lo que no se dice cuando se dan diagnósticos o se redactan manuales, pero también llegar a personas que no están tan interesadas en leer papers en investigaciones”.

El libro invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los hospitales psiquiátricos y su transformación en la cultura: “Creo que en el corazón de la cuestión manicomial está todavía el problema de cómo las sociedades entienden el sufrimiento psíquico y cómo nos relacionamos con lo ‘diferente’. Elegí entonces contar algunas historias que conmueven y que muestran los dilemas que se traman alrededor de un hospital psiquiátrico y su transformación. Tal vez la mejor campaña a favor de la salud mental sean las historias de amor”.