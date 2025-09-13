Marco Trungelliti jugará otra final en el Challenger de Targu Mures

El santiagueño venció al rumano Filip Cristian Jianu por un doble 6-4 y estiró a 9 su racha de victorias consecutivas. Este domingo irá por un nuevo título ante Mili Poljicak.

Hoy 12:00

El tenista santiagueño Marco Trungelliti atraviesa un momento soñado en el circuito Challenger. Este sábado se metió en la final del Challenger de Targu Mures, en Rumania, tras superar a Filip Cristian Jianu con parciales de 6-4 y 6-4.

Con este resultado, el jugador nacido en Santiago del Estero acumula nueve triunfos consecutivos, con un solo set cedido en las últimas dos semanas, ratificando su gran presente en el circuito europeo.

El próximo desafío será este domingo, cuando Trungelliti dispute la final frente al croata Mili Poljicak, en busca de un nuevo título que le permita seguir escalando posiciones en el ranking ATP y sumar confianza en una temporada que lo tiene como protagonista.