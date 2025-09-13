Finalmente, Russo no arriesgará a Marchesín y Brey será el arquero en Boca

El golero tuvo una recuperación más rápida de lo esperado, pero la decisión del DT es no arriesgarlo ante Rosario Central. El pibe de 22 años vuelve al arco tras 229 días.

Hoy 12:50

La práctica de fútbol del viernes en la Bombonera dejó una sorpresa: Agustín Marchesín respondió bien a las exigencias tras el desgarro sufrido en Mar del Plata y se metió en la pelea por volver al arco de Boca frente a Rosario Central. Sin embargo, consciente del riesgo de exponerlo, Miguel Ángel Russo decidió apostar por el regreso de Leandro Brey.

Apenas 12 días después de la lesión en su gemelo derecho contra Aldosivi, Marchesín se mostró firme en el ensayo futbolístico y sembró la duda en el cuerpo técnico. El arquero de 37 años quería arriesgar para estar en Rosario, pero los tiempos de recuperación no lo acompañaban: los 21 días de reposo recomendados iban a verse reducidos en más de un tercio, un panorama demasiado riesgoso para un jugador clave.

La alternativa será Brey, listo toda la semana para volver a ocupar el arco después de 229 días. El joven de 22 años perdió su lugar a fines de 2024, cuando el equipo buscaba más solidez en el puesto. Desde entonces, solo tuvo minutos en dos ocasiones: los penales ante Alianza Lima y el cierre del partido con Aldosivi en Mar del Plata. Ahora tendrá la chance de mostrarse nuevamente en un escenario exigente como el Gigante de Arroyito.

Russo, ya reincorporado tras su internación y los días de reposo en su hogar, fue quien terminó de definir la decisión. El entrenador viajará junto al plantel en avión rumbo a Rosario, donde vivirá un regreso especial: el de un ídolo y último campeón con Central, recibido con afecto por la hinchada auriazul, aunque esta vez llegue como rival.