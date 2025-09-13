Ingresar
El difícil momento del Bicho Rossi: puso a la venta las camisetas de Central Córdoba

El exdelantero ferroviario hizo publicaciones en las redes sociales ofreciendo las casacas que uso en su paso por el club del barrio Oeste.

Hoy 17:27
Bicho Rossi central cordoba almagro

Un duro presente atraviesa Javier Rossi, exdelantero de Central Córdoba, quien fue parte del histórico plantel que consiguió el ascenso a la Primera División en 2019. En las últimas horas, el “Bicho” sorprendió con una publicación en redes sociales en la que ofreció a la venta camisetas que usó durante su paso por el Ferroviario.

Estoy necesitando plata, esa es la realidad, se me rompió el vehículo y estoy juntando para el arreglo. Lo que quiero hacer es vender una camiseta que usé en el Ferro, en verdad no me quiero desprender pero estoy necesitando”, expresó el exdelantero, que marcó una etapa importante en el club del barrio Oeste.

Con tono de desahogo, Rossi agregó: “Me encantaría tener un trabajo estable y darle tranquilidad a mi familia, pero está dura la mano”, reflejando las dificultades que atraviesa en la actualidad.

El “Bicho”, muy querido por la hinchada ferroviaria, fue protagonista en el ascenso de Central Córdoba y hoy su situación genera solidaridad y mensajes de apoyo de los hinchas, que recuerdan con afecto sus goles y entrega en la cancha.

