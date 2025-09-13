Violencia extrema: casi mata a su pareja y se resistió a fierrazos ante los policías

El hecho ocurrió en La Plata. El atacante fue sorprendido junto al cuerpo de su pareja y embistió a los policías con un fierro.

Hoy 20:19

Un hombre fue detenido por intentar asesinar a golpes a su pareja y tirarla en una zanja.

Todo ocurrió el viernes por la noche en 206 y 522, en la zona de Abasto, en La Plata, donde la Policía encontró a la víctima con un golpe en la cabeza e inconsciente en una zanja.

Junto a ella, estaba sentado el agresor, quien todavía sostenía el fierro que usó para atacarla.

El hombre se resistió al arresto con un fierro e intentó refugiarse en su casa. Los policías lograron alcanzarlo, pero resultaron heridos cuando el agresor los golpeó a trompadas. Luego, fue reducido durante un forcejeo y quedó a disposición de la Justicia.

La mujer fue reanimada con maniobras de RCP y fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue estabilizada.

La UFI 3 del Departamento Judicial La Plata intervino en la causa, que quedó caratulada como “homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.

Hace menos de un mes, hubo otro intento de femicidio en La Plata. En este caso, un hombre le disparó en la cara a su pareja con un arma casera y escapó, pero se entregó dos días después.

Ocurrió el jueves 21 de agosto en la mañana, en una vivienda de San Carlos, en el oeste de la capital bonaerense.

La mujer de 36 años fue gravemente herida y trasladada de emergencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedó internada en terapia intensiva.

Una amiga de la víctima le explicó a la policía que la pareja estaba en medio de una fuerte discusión cuando el agresor sacó un arma “tipo tumbera” y le disparó a la mujer.

Un tercero que escuchó los gritos y el estallido llamó al 911 y, minutos después, se presentó el Comando de Patrullas de La Plata.

La víctima quedó fuera de peligro. Además, desde el Hospital Alejandro Korn informaron que la mujer ingresó consciente, fue sometida a una cirugía y está sedada y bajo asistencia.

La causa fue caratulada como“tentativa de homicidio” y quedó bajo investigación en la Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien ordenó un allanamiento en la casa del agresor. En el lugar, secuestraron el arma casera y un cartucho calibre 12/70.