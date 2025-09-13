Boca igualó ante Rosario Central con un gol olímpico de Di María

El Xeneize empató como visitante ante el Canalla por 1 a 1 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito.

14/09/2025

La previa prometía un espectáculo cargado de condimentos y Rosario Central y Boca no defraudaron. En el Gigante de Arroyito, se jugó un choque vibrante que terminó 1 a 1 y dejó la sensación de que ambos equipos buscaron ganarlo hasta el último minuto.

El Xeneize se adelantó con un cabezazo de Rodrigo Battaglia, tras una jugada en la que participó activamente Leandro Paredes, dueño futbolístico del equipo de Miguel Russo. Pero la respuesta del Canalla llegó con una obra de arte: Ángel Di María convirtió un gol olímpico, aprovechando una floja reacción de Leandro Brey, para estampar el empate que quedará en el recuerdo.

El desarrollo fue de ida y vuelta, con un Central agresivo y rápido en las transiciones, que puso en aprietos al arco rival en varias pelotas paradas, y un Boca que mostró orden, solidez defensiva y un mediocampo cada vez más consolidado alrededor de Paredes, su conductor natural.

El ingreso de Jaminton Campaz aportó frescura en el tramo final, pero el desgaste físico de las grandes figuras —Di María y Paredes— hizo que el ritmo bajara en los últimos minutos. Aun así, el partido mantuvo la intensidad y la tensión hasta el pitazo final.

Para Boca, el empate significó un paso más en su proceso de consolidación, aunque dejó la sensación de que pudo haber hecho daño a un rival directo. Central, en tanto, se quedó con la tranquilidad de haberle jugado de igual a igual a uno de los grandes candidatos.