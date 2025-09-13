Boca quiere extender su racha en una visita de riesgo al Rosario Central de Di María

El Xeneize, que lleva tres victorias consecutivas, enfrenta al Canalla en un duelo que promete.

Hoy 00:55

Boca Juniors visitará a Rosario Central hoy desde las 17:30, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El Gigante de Arroyito será el escenario de un choque de figuras internacionales: Ángel Di María estará del lado local, mientras que Leandro Paredes, quien viene de jugar con la Selección Argentina en la última doble fecha de Eliminatorias, será titular en la visita.

El Xeneize buscará extender su buen momento y sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo local. El triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos semanas le permitió escalar al tercer puesto de la Zona A con 12 unidades. De llevarse los tres puntos en Rosario y si se dan otros resultados favorables, Boca podría treparse a la cima de la tabla.

Tras descansar los primeros días de la semana, Miguel Ángel Russo estuvo presente en los entrenamientos de La Bombonera. El DT de 69 años, que continúa recuperándose de una infección urinaria, volvió a presenciar la práctica del viernes y viajó con la delegación a Rosario.

La única modificación confirmada respecto al equipo es en el arco. Leandro Brey, que renovó contrato hasta 2029, reemplazará a Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en el gemelo derecho hace menos de dos semanas. A pesar de haber respondido bien en la práctica del viernes, su presencia quedó descartada por precaución.

Por su parte, Rosario Central volverá a jugar ante su público tras la suspensión del encuentro ante Sarmiento en Junín, que se interrumpió en el entretiempo por intensa lluvia. Los dirigidos por Ariel Holan se ubican quintos en la Zona B con 10 puntos y buscarán extender su invicto como local, que se mantiene desde el 18 de mayo contra Huracán.

Holan no podrá contar con Tomás O’Connor, afectado por un síndrome meniscal externo en la rodilla izquierda. El técnico podría modificar el esquema y sumar un volante más para contener a Paredes, con Federico Navarro como la alternativa principal en la formación inicial y Santiago López esperando en el banco de suplentes.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago López; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Probable formación de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 17:30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Gigante de Arroyito