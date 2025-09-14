Defensa y Justicia va por más ante un Platense que no encuentra el rumbo

El Halcón de Varela recibe al Calamar en el cierre de la octava fecha del Torneo Clausura.

Hoy 00:50

Defensa y Justicia recibirá este domingo desde las 20.00 a Platense en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con arbitraje de Juan Pafundi, con Gastón Monzón Brizuela en el VAR, y será televisado por TNT Sports Premium.

El Halcón de Varela, bajo la conducción de Mariano Soso, atraviesa un buen presente: acumula un invicto de cuatro partidos y llega tras vencer a Belgrano por 2-1 con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello, en un duelo con protagonismo del VAR. Con este envión, buscará extender su racha en casa para afianzarse en la zona de playoffs y acercarse a los puestos de Copa Sudamericana, de los que lo separan apenas cuatro unidades.

En tanto, la realidad de Platense es muy distinta. El vigente campeón del fútbol argentino todavía no pudo recuperar el nivel que lo llevó a levantar el Torneo Apertura. Con la salida de la dupla Orsi-Gómez y la llegada de Cristian “Kily” González, apenas consiguió una victoria en todo el ciclo y hoy se encuentra fuera de los puestos de clasificación. Su última presentación fue un duro 3-1 ante Godoy Cruz, que cortó una racha de diez partidos sin triunfos pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos.

En Florencio Varela, se enfrentarán dos equipos con presentes opuestos: un Defensa en alza y un Platense que busca reencontrarse con su mejor versión para volver a meterse en la pelea.