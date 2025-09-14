Platense ganó y evitó que Defensa se trepara a la punta de la Zona A

El local había arrancado arriba en el marcador con un gol de Juan Miritello, pero el Calamar revirtió el resultado con dos tantos en tres minutos en el inicio del segundo tiempo y se prende en la lucha por los playoffs.

Hoy 22:42

En un partido cargado de emociones, Platense venció 2 a 1 a Defensa y Justicia en condición de visitante, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto del “Kily” González fue efectivo en el complemento y se llevó un triunfo clave para acercarse a la zona de clasificación.

La primera parte había mostrado paridad, con ambos equipos generando ocasiones. Sin embargo, el Halcón golpeó primero: a los 32 minutos, Miritello abrió el marcador para los dirigidos por Mariano Soso, que incluso habían tenido un gol anulado previamente por posición adelantada de Osorio. Con esa ventaja mínima, el local se fue al descanso.

El segundo tiempo cambió todo. En apenas dos minutos, Platense dio vuelta la historia con dos genialidades: primero, a los 40 segundos, Ignacio Schor definió de tres dedos para el empate, y luego, a los 2 minutos, Ronaldo Martínez sorprendió con una tijera espectacular que puso el 2 a 1 definitivo. El Calamar incluso tuvo un tercer gol anulado por offside milimétrico en los primeros pasajes del complemento.

Desde entonces, el visitante resistió el empuje de Defensa, que no logró capitalizar sus opciones y dejó escapar la posibilidad de alcanzar a Barracas Central en la cima. Platense, con este triunfo, se acomoda en la tabla y mantiene vivas sus chances de pelear por la clasificación.