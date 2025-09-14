Un policía murió de un disparo y su compañero quedó detenido: investigan si fue un accidente

Guido Viñarro tenía 29 años y era padre de una nena de 7 años. Su compañero, también agente, dijo que fue un accidente mientras limpiaban las armas, pero su versión generó sospechas y fue arrestado.

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue encontrado muerto en su departamento en el barrio porteño de Montserrat y la Justicia investiga un homicidio. Su compañero, con quien convivía, quedó detenido.

La víctima es Guido Viñarro, de 29 años, y padre de una nena de 7 que nació en la localidad misionera de Puerto Piray. Su cuerpo fue encontrado el viernes en una propiedad cercana al Departamento Central de la fuerza.

En un primer momento, un hombre con quien compartía casa el oficial -también integrante de la Policía Federal-, contó que Viñarro había sufrido un accidente mientras limpiaba sus armas reglamentarias.

Sin embargo, las pericias de la Policía Científica revelaron signos de violencia en el lugar que no coincidirían con esa versión. Ante esas inconsistencias, la fiscalía ordenó la detención preventiva del compañero, mientras se esperan los resultados de los estudios complementarios.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa pasó a investigarse como homicidio, lo que marca un giro en la investigación, informó Misiones Online. Los investigadores analizan pruebas recolectadas en la escena y buscan determinar si el crimen fue motivado por un conflicto personal.

Mientras la investigación avanza, los familiares de la víctima iniciaron una colecta solidaria para costear los gastos del traslado del cuerpo a Puerto Piray. “Cualquier aporte será de gran ayuda y será recibido con mucho agradecimiento”, indicaron en un comunicado, al destacar la importancia de acompañar a la hija de 7 años del agente.

Sus seres queridos también lo despidieron a través de las redes sociales con algunas palabras en su honor. “En paz descanses Guido... Tan humilde y muy trabajador, ejemplar como persona. Mi más sentido pésame a la familia Viñarro”, escribió uno de sus allegados en su cuenta de Facebook.

“Que sea justicia, amigo. El pueblo, tus amigos/as y familiares estamos conmovidos por la triste noticia”, escribió otra persona cercana a Viñarro.