Tormentas aisladas y una máxima de 28°: el tiempo para este domingo 14 de septiembre en Santiago del Estero

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la provincia experimentará un cielo mayormente nublado con vientos que soplarán desde el sector este.
Este domingo 14 de septiembre de 2025, Santiago del Estero experimentará tormentas aisladas y un cielo mayormente nublado.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que los vientos soplarán principalmente desde el sector este. Sin embargo, durante la mañana, se prevén tormentas aisladas.
Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, las condiciones serán agradables, pero el SMN no descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada durante el transcurso del día. Se espera una mínima de 20ºC y una máxima de 26ºC.
