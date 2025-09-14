Marco Rubio llegó a Israel para abordar el conflicto en Gaza y reforzar la alianza con Netanyahu

El secretario de Estado de Estados Unidos arribó a Tel Aviv y cumplirá una agenda cargada de reuniones políticas y actos simbólicos en Jerusalén. La situación en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino, en el centro de las conversaciones.

Hoy 07:38

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este domingo en Tel Aviv cerca de las 9 de la mañana (hora local) y fue recibido por el embajador norteamericano en Israel, Mike Huckabee. Su visita se da en medio de un escenario regional marcado por la guerra en Gaza y la presión internacional por el posible reconocimiento de un Estado palestino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que uno de los momentos simbólicos de la gira será la visita de Rubio al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Además, la agenda incluye reuniones con autoridades israelíes, la inauguración de un túnel turístico en el barrio de Silwan y un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada en Utah.

El jefe de la diplomacia estadounidense busca reforzar el vínculo bilateral y discutir la postura de Washington frente a los movimientos europeos que analizan reconocer a Palestina como Estado independiente en la próxima Asamblea General de la ONU. Desde la Casa Blanca ya expresaron críticas a esa iniciativa.

Antes de partir hacia Israel, Rubio se refirió a las tensiones con Netanyahu tras el ataque en Doha contra líderes de Hamas. “Lo que ocurrió, ocurrió. No estábamos contentos, el presidente tampoco. Pero no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes”, afirmó en conferencia de prensa.

Por su parte, Netanyahu endureció el discurso contra Hamas al señalar en la red social X: “Los jefes terroristas que viven en Qatar bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra. Eliminarlos es la clave para liberar a nuestros rehenes y terminar la guerra”.

En su estadía, Rubio también participará de una ceremonia junto al ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, mientras mantiene encuentros con altos funcionarios israelíes.