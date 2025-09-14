Ingresar
Mirtha Legrand lanzó un fuerte reclamo a Guillermo Francos: “Esa gente va a votar en contra”

La conductora cuestionó la situación económica del país durante su “mesaza” y dialogó sobre pobreza y jubilaciones con el jefe de Gabinete.

Hoy 08:06
La Noche de Mirtha

Este sábado por la noche, Mirtha Legrand recibió a sus invitados en su tradicional “mesaza”: el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; la actriz y bailarina Magui Bravi; la cantante Elena Roger; el pastelero Osvaldo Gross y la periodista Guadalupe Vázquez.

Durante la charla, la conductora abordó la situación económica del país y lanzó un contundente reclamo al funcionario: “Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden… Esa gente va a votar en contra siempre del Gobierno”, afirmó La Chiqui.

En respuesta, Francos señaló: “En el tiempo que llevábamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”.

Lejos de cambiar de tema, Mirtha Legrand volvió a recalcar su preocupación por los problemas económicos que enfrenta la población: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’, o al jubilado. Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”, concluyó.

El intercambio se produjo en medio de la coyuntura post-elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y en plena crisis económica bajo la gestión de Javier Milei.

TEMAS La Noche de Mirtha Mirtha Legrand Guillermo Francos

