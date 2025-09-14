Marc Márquez ganó en San Marino y acaricia su séptima corona en MotoGP

El piloto español alcanzó su 73ª victoria en la categoría reina y se afianza en la cima del campeonato.

El español Marc Márquez volvió a mostrar toda su jerarquía en el Gran Premio de San Marino, disputado en el circuito de Misano, y se quedó con la victoria que lo acerca a la conquista de su séptima corona en MotoGP. Con este triunfo, el piloto de Ducati amplió su ventaja en el campeonato sobre su hermano Álex Márquez, que completó el podio en la tercera posición.

La competencia, válida por la 16ª fecha del calendario, tuvo a Marco Bezzecchi como gran animador en el inicio, pero un error en la frenada le abrió la puerta a Marc, que tomó el liderazgo en la vuelta 12 y ya no lo soltó hasta la bandera a cuadros. El italiano terminó segundo, a medio segundo del ganador, mientras que Álex Márquez cruzó tercero, a más de siete segundos.

Con este resultado, Marc Márquez alcanzó su 73ª victoria en la categoría reina y se afianza en la cima del certamen con 512 puntos, seguido por su hermano Álex con 330 unidades. De esta manera, el piloto de Cervera podría consagrarse campeón en la próxima cita, el Gran Premio de Japón, nada menos que en la casa de Honda, la marca con la que conquistó sus seis títulos anteriores.

El triunfo en Misano también le permitió al mayor de los Márquez reponerse del error cometido en la Sprint Race del sábado, cuando perdió el control de su moto tras liderar fugazmente la prueba. Este domingo, en cambio, se mostró sólido, paciente y contundente para encaminarse a un nuevo título mundial con la fábrica italiana.