Se realizó un taller de higiene para los alumnos del jardín de infantes “Ositos Cariños”

El encuentro tuvo como objetivo enseñar la importancia de los hábitos de higiene personal, utilizando recursos lúdicos como juegos, canciones y actividades participativas.

Hoy 17:48

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un nuevo espacio de promoción y prevención bajo el lema “Aprendemos a cuidarnos”, destinado a los niños de 3, 4 y 5 años del Jardín de Infantes Municipal N° 10 “Ositos Cariñosos”.

Estas dinámicas permitieron que los más pequeños pudieran incorporar conocimientos de manera divertida, fortaleciendo conductas saludables desde la primera infancia.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, expresó: “Educar en la infancia sobre hábitos de higiene es una inversión en salud para toda la vida. Estos talleres son parte de la política que impulsa el intendente Roger Nediani, de estar presentes en cada barrio y trabajar junto a las instituciones para cuidar a nuestros niños y niñas, que son el futuro de nuestra ciudad”.