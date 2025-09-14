CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Estudiantes se despidió con una contundente goleada ante Inde de Beltrán en Huaico Hondo
En elenco de Néstor Vera se impuso por 5 a 0 en el marco de la décima fecha de la Liga Santiagueña.
Hoy 19:03
Estudiantes Inde Beltrán
TEMAS
Club Atlético Independiente de Beltrán
Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo
Liga Santiagueña de Fútbol
