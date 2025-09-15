Ingresar
Que pasará con Palacios en Boca, luego del reproche a Úbeda

El chileno le recriminó frente a las cámaras al ayudante de campo de Russo, la decisión de sustituirlo a los 27 minutos del segundo tiempo en el empate ante Rosario Central.

Hoy 00:14
Palacios Úbeda

El empate de Boca frente a Rosario Central dejó un episodio que generó repercusión. Carlos Palacios fue reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Alan Velasco y, visiblemente molesto, le reprochó la decisión a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

“¿Salgo yo?”, le preguntó el chileno mientras caminaba con desgano hacia el banco de suplentes. Ya sentado, sus propios compañeros intentaron calmarlo, aunque el enojo del volante de 25 años fue evidente.

Sin sanción deportiva, pero con charla pendiente

En principio, el incidente no pasará a mayores ni implicará una sanción. Sin embargo, tal como ocurrió con Miguel Merentiel semanas atrás, el cuerpo técnico planea mantener una charla con Palacios en la práctica del lunes para aclarar lo sucedido y dar el tema por cerrado. Si Russo lo dispone, podría volver a jugar el próximo domingo frente a Central Córdoba.

Lo cierto es que Palacios no tuvo un buen partido. Durante los 73 minutos en cancha no logró asociarse ni generar peligro en ataque, salvo un remate de media distancia. A esto se suman actuaciones discretas en los últimos compromisos y algunas indisciplinas fuera del campo, lo que lo mantiene en el ojo de las críticas de los hinchas xeneizes.

Antecedentes similares en Boca

No es la primera vez que un jugador se cruza con el cuerpo técnico por un cambio. En la victoria ante Independiente Rivadavia, Édison Cavani también le reprochó a Úbeda su reemplazo, aunque luego el uruguayo completó los 90 minutos en los partidos siguientes.

Más atrás en el tiempo, en la derrota frente a Huracán en el Ducó, se dio el insólito episodio con Merentiel, quien entró a jugar el segundo tiempo cuando en realidad ya había sido reemplazado. Al darse cuenta, corrió al vestuario en medio de la sorpresa de sus compañeros. La situación terminó en una charla interna y no pasó a mayores.

