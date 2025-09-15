Central Córdoba, top tres de la Argentina según la IFFHS: ¿qué puesto ocupa en el ranking mundial?

El Ferroviario solo se encuentra detrás de River y Racing en el país, mientras que está 12º a nivel CONMEBOL. El líder mundial es el París Saint-Germain.
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking mundial de clubes 2025, y la gran sorpresa para el fútbol argentino la dio Central Córdoba de Santiago del Estero, que aparece en el puesto 56 del mundo, ubicándose como el tercer mejor equipo del país.
En el ámbito local, el Ferroviario solo es superado por River Plate (29º) y Racing Club (35º), dejando atrás a instituciones de gran peso como Vélez Sarsfield (68º), Huracán (86º), Lanús (94º), Independiente (111º), Estudiantes (111º), Boca Juniors (134º), Godoy Cruz (158º) y San Lorenzo (197º).
A nivel CONMEBOL, Central Córdoba se posiciona en el puesto 12, detrás de potencias como Flamengo (8º), Palmeiras (13º), Botafogo (15º), Fluminense (20º), Atlético Mineiro (37º), Nacional de Uruguay (40º), Corinthians (47º), San Pablo (48º) y Peñarol (55º), además de los mencionados River y Racing.
El Top 10 mundial lo encabezan equipos europeos de gran trayectoria:
1º Paris Saint-Germain
2º Real Madrid
3º Chelsea
4º Inter de Milán
5º Barcelona
6º Bayern Múnich
7º Borussia Dortmund
8º Flamengo
9º Arsenal
10º Atlético de Madrid
Este reconocimiento internacional llega tras un año histórico para el Ferroviario, que disputó por primera vez la Copa Libertadores y avanzó hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los clubes en crecimiento más destacados de la región.