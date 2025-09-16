Ingresar
Video: así se derrumbó el edificio más alto de Gaza tras el bombardeo de Israel

La llamada Torre Ghafri estaba ubicada en la zona portuaria.

Hoy 01:22

Un video que muestra el momento exacto del ataque israelí que destruyó y derrumbó un edificio de 18 pisos, el más alto de Gaza, se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.

La llamada Torre Ghafri estaba ubicada en la zona portuaria de la Ciudad de Gaza, que fue intensamente bombardeada por Israel, cuyos tanques ingresaron este lunes en la zona en una nueva ofensiva militar en la principal localidad del enclave palestino.

Las imágenes muestran cómo la estructura comienza a ceder tras el ataque y a los pocos minutos se convierte en una nube de polvo y escombros.

La torre estaba vacía
Israel inició en los últimos días una serie de bombardeos a gran escala contra los edificios de la Ciudad de Gaza, como antesala de una invasión terrestre que comenzaba este mismo lunes, según la prensa israelí.

Según una nota oficial, en la torre atacada Hamas había montado un centro de inteligencia y monitoreo de ubicación de tropas enemigas.

Antes del ataque, el ejército ordenó a los vecinos abandonar el edificio, que estaba prácticamente vacío desde el comienzo del conflicto. Además, los palestinos que se hallaban cerca de la estructura en tiendas de campaña debieron abandonar el lugar.

Israel viene pidiendo a la población abandonar la ciudad rumbo al sur. Decenas de miles de gazatíes salieron en los últimos días de la zona, en un éxodo que se extiende por varios kilómetros.

Varios edificios fueron demolidos en los últimos días en la zona portuaria de la ciudad de Gaza y del barrio de Rimal.

