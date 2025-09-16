Incógnita en el arco de Boca: Russo deberá definir si sigue Brey o vuelve Marchesín

La actuación del arquero de 22 años ante Rosario Central dejó varias dudas y no sería descabellado que se precipite el regreso del ex Lanús.

Hoy 12:00

Tras el empate 1-1 ante Rosario Central, Boca Juniors inició una nueva semana de entrenamientos con la mira puesta en el choque del próximo domingo frente a Central Córdoba en La Bombonera. El gran interrogante para Miguel Ángel Russo pasa por el arco: ¿seguirá Leandro Brey o reaparecerá Agustín Marchesín?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El juvenil de 22 años, surgido en Los Andes, no terminó de convencer en su regreso al once. Aunque respondió bien ante los remates de Ignacio Malcorra y Campaz, además de los cabezazos de Komar y López, quedó en el centro de las críticas por el gol olímpico de Ángel Di María, que selló la igualdad. En esa jugada dio tres pasos hacia adelante y cuando intentó retroceder ya fue tarde: la pelota se metió por el segundo palo. Desde entonces, perdió confianza y se mostró inseguro en las salidas.

El regreso de Agustín Marchesín es la gran incógnita. El ex Lanús sufrió una lesión muscular grado II en el gemelo derecho durante la victoria 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Su recuperación estaba pautada entre dos y tres semanas, por lo que llegaría con lo justo al duelo contra el Ferroviario.

El arquero de 37 años había mostrado una gran evolución y cumplió con las exigencias físicas en el entrenamiento previo al partido en Rosario. Incluso se especuló con su presencia, pero finalmente quedó descartado del banco de suplentes ante el Canalla.

Marchesín será evaluado día a día por el cuerpo técnico de Russo. Si recibe el alta médica y responde bien en la semana, volverá a ocupar el arco xeneize. En caso contrario, el entrenador volverá a apostar por Brey, que tendrá una nueva oportunidad de mostrarse confiable bajo los tres palos de Brandsen 805.