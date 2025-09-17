Día complicado para el gobierno de Javier Milei: Diputados debate sus vetos y hay marcha universitaria al Congreso

La oposición busca voltear los vetos presidenciales al financiamiento universitario y la Emergencia en Pediatría. La sesión comenzará a las 13.

Hoy 07:44

En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, y de reunir el quórum necesario para poder dar inicio, la oposición buscará este miércoles desde las 13 avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas.

La convocatoria fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros sectores del peronismo y el radicalismo. La actividad parlamentaria coincide con la Marcha Federal Universitaria, que será a las 17 frente al Congreso, y a la que se sumarán jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan.

La oposición necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara para insistir con las leyes, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor en el caso de que el recinto esté completo. En agosto, la norma de financiamiento universitario fue aprobada con 158 votos afirmativos, mientras que la de emergencia pediátrica reunió 159.

En la sesión de este miércoles también se buscará citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden informes verbales en el marco de las causas por una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso del fentanilo contaminado.

Además, se tratará de avanzar con la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya tiene media sanción del Senado y busca que los decretos se limiten a áreas específicas, evitando los "megadecretos". El objetivo es emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para que lo dictamine.

También se discutirán varias iniciativas ya dictaminadas como la declaración de Emergencia en Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.