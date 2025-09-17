Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

El Gobierno nacional recibió un doble golpe en la Cámara baja, mientras miles de personas se manifiestan frente al Congreso y en distintos puntos del interior del país.

Hoy 17:22

Diputados rechazó los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan.

Ahora deberá tratarlo el Senado. En las inmediaciones del Congreso se lleva a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública.