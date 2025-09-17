Ingresar
En vivo: hay quórum y arranca el debate en Diputados por los vetos de Milei

La oposición intentará voltear la decisión del Presidente a los rechazos de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría.

Hoy 13:27

Los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento del Garrahan y las universidades son tratados hoy en Diputados, donde la oposición intentará voltear la decisión del Presidente e insistir con los proyectos. La primera votación se espera para las 17. Además, se tratará el rechazo a cuatro decretos delegados y los pedidos para que Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos den explicaciones por el escándalo de Andis.

TEMAS Cámara de Diputados de la Nación

