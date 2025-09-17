Nediani destacó el impacto económico y social positivo que generó el aniversario de La Banda

Según las autoridades, más de 50.000 personas participaron en los festejos que incluyeron una feria de artesanos, presentaciones artísticas y actividades culturales.

Hoy 09:56

La Banda vivió un fin de semana de gran celebración en el marco de su 113° Aniversario. El intendente Ing. Roger Nediani expresó su satisfacción con la gran convocatoria de público y la positiva repercusión de las actividades. Según las autoridades, más de 50.000 personas participaron en los festejos que incluyeron una feria de artesanos, presentaciones artísticas y actividades culturales.

"Es una fiesta altamente positiva estos 113 años que estamos cumpliendo en la ciudad. Más de 100 feriantes han participado, y la actividad económica fue muy significativa para la ciudad", destacó Nediani, quien enfatizó la importancia de las celebraciones no solo para recordar las raíces culturales de La Banda, sino también como un motor económico para la ciudad.

Además, el intendente subrayó el carácter cultural de la festividad, señalando que se ha logrado reafirmar la cultura bandeña a través de la participación de artistas locales. “Queremos bandeñizar y reconocer nuestra cultura, y esto lo estamos logrando con la gran cantidad de artistas locales que participaron", añadió.

El intendente también se refirió al impacto económico de los festejos, resaltando la venta de productos por parte de los feriantes, el sector gastronómico, el transporte y la hotelería. "Sin ninguna duda, el impacto económico es muy importante para nuestra comunidad", afirmó.

En términos sociales, Nediani destacó la unión y calidez de los bandeños durante la celebración, subrayando que estas festividades se han convertido en un verdadero punto de encuentro para los habitantes de la ciudad. “Nos hermanamos, nos unimos más, nos abrazamos, que es lo que tanto nos gusta", expresó el intendente, destacando el sentido de pertenencia y el orgullo que sienten los bandeños por su ciudad.

Nediani también adelantó que la celebración de septiembre continuará con más actividades, como la segunda edición de La Banda Corre, que ya cuenta con más de 1.000 inscriptos, y un concurso de videos denominado "¿Qué es ser bandeño?", con importantes premios para los participantes.

Por último, el intendente agradeció a los trabajadores municipales, a los medios de comunicación y a todos los colaboradores que hicieron posible el éxito de los festejos. “Este éxito se verá reflejado en toda la provincia de Santiago del Estero", concluyó.