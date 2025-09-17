"Hemos demostrado con datos en qué invierte cada centavo del presupuesto nuestra universidad"

Así lo señaló en diálogo con Radio Panorama el rector de la UNSE, en la antesala de la marcha universitaria que se realizará esta tarde en defensa de la educación pública y en reclamo por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En la antesala de la marcha universitaria que se realizará esta tarde en defensa de la educación pública y en reclamo por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) señaló que la institución ha demostrado con datos concretos la transparencia en el manejo de su presupuesto.

“Creo que la educación en general es un tema que preocupa a toda la sociedad, porque históricamente en nuestro país ha sido una política de Estado, capaz de generar un sistema que incluya a toda la población. Por eso es muy saludable que debatamos”, afirmó el rector en diálogo con Radio Panorama.

El titular de la UNSE advirtió que la universidad enfrenta grandes recortes presupuestarios, que dificultan el cumplimiento de actividades académicas, de investigación y de extensión. “Personalmente he podido conversar con las máximas autoridades educativas nacionales, demostrando con datos en qué invierte cada centavo del presupuesto nuestra universidad. Creo que debería tomarse intervención para conocer la realidad de las universidades y así generar el financiamiento necesario para sustentar los tres pilares fundamentales: enseñanza, investigación y extensión”, agregó.

Respecto a denuncias o irregularidades en otras instituciones, el rector aclaró que, de existir pruebas, estas deben ser investigadas judicialmente. “En 40 años de profesor jamás he visto ese tipo de acciones. Si sucede en otras universidades, corresponde denunciar, investigar y tomar acciones. Cuando uno asume cargos de responsabilidad institucional en un organismo público, debe moderar sus expresiones porque esto puede dañar a las personas. Si existe alguna duda o pruebas, hay que llevarlo al ámbito de la Justicia y no descalificar de manera general”, concluyó.