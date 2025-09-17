Rose abrió sus puertas en Santiago del Estero: un nuevo destino gastronómico con estilo romántico

El nuevo espacio combina pastelería de autor, helados artesanales y una ambientación cute que invita a santiagueños y turistas a disfrutar de desayunos, meriendas y brunchs, con la posibilidad de optar por una carta libre de gluten.

Hoy 23:00

Santiago del Estero sumó una nueva propuesta gastronómica con la inauguración de Rose Café Patisserie y Helado, un espacio que fusiona pastelería de autor, helados artesanales y platos salados en un entorno pensado para ser punto de encuentro de santiagueños y turistas. Este miércoles por la noche -en Av. Roca (S) 825- se realizó la preapertura exclusiva para familiares y amigos, mientras que desde este jueves a las 8 de la mañana abrirá sus puertas al público en general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta nació como un proyecto conjunto entre Lucas Sánchez, contador y empresario gastronómico, y Eduardo Betbeder, arquitecto , quienes transformaron un antiguo bar nocturno de estilo industrial en un espacio romántico y luminoso, cargado de detalles decorativos. “Era un bar de noche, todo negro, y lo convertimos en una patisserie con estilo romántico, cargada de decoración y detalles pensados para transmitir dulzura y calidez”, explicó Betbeder en diálogo con Diario Panorama.

El diseño llevó cuatro meses de planificación y más de dos de obra, con un fuerte trabajo en la terraza, la incorporación de pérgolas, bancos y un sector especial para heladería. “Creemos que los espacios comunican y por eso lo pensamos como un lugar de encuentro, cómodo y estéticamente único”, agregó el arquitecto.

Te recomendamos: Galería de imágenes - "Rose abrió sus puertas en Santiago del Estero"

Por su parte, Sánchez destacó que el bar está diseñado con un concepto diferencial. “No hay otro espacio con esta temática tan rosa, pensado para un público que suele elegir las meriendas y los encuentros. Eso no significa que sea exclusivo para mujeres, pero sí responde a un estudio de mercado que hicimos durante años”, señaló.

Lucas Sánchez y Eduardo Betbeder

La oferta gastronómica se centra en pastelería de autor elaborada por cuatro profesionales, helados de Río Cuarto, platos salados para todo el día y opciones de brunch. A esto se suma una carta libre de gluten, con productos dulces como lemon pie, brownies, budines y opciones saladas preparadas bajo estrictos cuidados para evitar contaminación cruzada. “Hoy mucha gente tiene intolerancia al gluten y queremos que encuentren en Rose un lugar seguro y confiable para disfrutar”, remarcó Sánchez en diálogo con El Portal Líder en Información.

El local abrirá todos los días: de lunes a viernes de 8 a 24 horas, y los fines de semana hasta las 2 o 3 de la madrugada, con la heladería como atractivo adicional. Además, cuenta con un sector de juegos para niños, lo que lo convierte en una opción para familias que buscan disfrutar con comodidad.

El proceso de puesta en marcha incluyó la contratación de jóvenes y adultos con experiencia en cocina y atención al público. “Hay necesidad de trabajo, pero también encontramos personas con muchísimas ganas. Muchos son chicos jóvenes y otros con más de 40 años que hoy se suman con entusiasmo al proyecto”, resaltó Sánchez.

Ambos socios coincidieron en remarcar el apoyo de familiares y amigos durante la obra, quienes participaron activamente en las tareas de decoración y acondicionamiento. “Ha sido un esfuerzo enorme, con jornadas de domingo desde la mañana hasta la noche. Ese acompañamiento fue fundamental y estamos muy agradecidos”, sostuvo Betbeder.

Con una ambientación cuidada al detalle, productos seleccionados tras viajes y estudios de mercado en Córdoba, Buenos Aires y Bariloche, y un concepto innovador para la ciudad, Rose Coffee Pâtisserie y Gelato busca posicionarse como un nuevo referente gastronómico de la Madre de Ciudades.