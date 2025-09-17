Ingresar
Árbitros confirmados para Boca vs. Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura

El elenco Ferroviario visitará al de Russo el 21 de septiembre a las 21:15, con transmisión por ESPN Premium y Radio Panorama.

Hoy 20:26

La Liga Profesional confirmó el equipo arbitral para el duelo que se jugará este domingo en La Bombonera. Central Córdoba visitará a Boca el 21 de septiembre a las 21:15, con transmisión por ESPN Premium y Radio Panorama.

El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez, acompañado por Gabriel Chade y Facundo Rodríguez como asistentes. El cuarto árbitro será Salomé Di Iorio, mientras que el VAR estará a cargo de Héctor Paletta, con Gastón Suárez como AVAR.

El duelo será clave para ambos equipos en la Liga Profesional 2025. El Ferroviario necesita volver al triunfo despues de dos duros golpes, en la final ante Vélez y en su visita a Riestra. 

