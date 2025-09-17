Russo llamó la atención a Palacios tras reclamo a Úbeda y podría perder titularidad en Boca

El entrenador disciplinó al chileno por gestos y comentarios en la derrota ante Rosario Central, aunque su posible salida del once sería por motivos futbolísticos.

Hoy 14:15

Boca atraviesa un momento positivo en lo futbolístico, con una levantada visible en resultados y rendimiento, pero también con algunas tensiones internas. El último episodio involucró a Carlos Palacios, quien protagonizó un gesto de reclamo hacia Claudio Úbeda durante el partido en el Gigante de Arroyito. Esto no pasó desapercibido para Miguel Ángel Russo, que decidió mantener una charla disciplinaria con el futbolista a su regreso a los entrenamientos.

"No puede volver a repetirse", le indicó el DT de 69 años al jugador, en una conversación breve y directa. La medida busca poner fin a las cuestiones extrafutbolísticas que puedan ocupar la agenda mediática, especialmente mientras el equipo mantiene su ascenso en la Liga Profesional.

A pesar del correctivo, la posible ausencia de Palacios en el duelo del domingo frente a Central Córdoba no está vinculada al gesto hacia Úbeda. Según el cuerpo técnico, la decisión sería estrictamente futbolística, debido a su bajo rendimiento en los últimos encuentros, donde fue reemplazado a mediados del segundo tiempo en todos los partidos recientes.

En su lugar, Williams Alarcón y Alan Velasco se perfilan como alternativas para ocupar la posición del chileno, opciones que Russo analiza cuidadosamente para mantener el nivel del equipo en el torneo.