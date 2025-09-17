Buscan una familia para dos hermanos santiagueños que sueñan con crecer juntos

Mateo, de 10 años, y Camila, de 8, desean un hogar que los acompañe en sus desafíos, respete sus tiempos y sostenga sus espacios terapéuticos.
La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a Mateo, de 10 años, y Camila, de 8, dos hermanos que expresaron su deseo de crecer juntos en un hogar estable y amoroso.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Mateo es un niño con discapacidad motriz, muy inteligente y con gran voluntad de aprender y superarse. Camila es alegre y carismática, le gusta bailar y jugar con productos de belleza. Ambos son independientes y esperan una familia que respete sus tiempos, acompañe sus desafíos y sostenga sus espacios terapéuticos.
Pueden postularse matrimonios, personas en unión convivencial y personas solas. Para iniciar el trámite, se debe completar el formulario en línea haciendo clic aquí.
Las consultas se reciben en el Registro Único de Adopción de Santiago del Estero, ubicado en Av. Alvear e Hipólito Yrigoyen. Los interesados pueden comunicarse al 385-6183005, al 385-4507634 o al correo registroadopcionsgo@gmail.com.