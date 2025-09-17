Buscan una familia para dos hermanos santiagueños que sueñan con crecer juntos

Mateo, de 10 años, y Camila, de 8, desean un hogar que los acompañe en sus desafíos, respete sus tiempos y sostenga sus espacios terapéuticos.

Hoy 14:30

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a Mateo, de 10 años, y Camila, de 8, dos hermanos que expresaron su deseo de crecer juntos en un hogar estable y amoroso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mateo es un niño con discapacidad motriz, muy inteligente y con gran voluntad de aprender y superarse. Camila es alegre y carismática, le gusta bailar y jugar con productos de belleza. Ambos son independientes y esperan una familia que respete sus tiempos, acompañe sus desafíos y sostenga sus espacios terapéuticos.

Pueden postularse matrimonios, personas en unión convivencial y personas solas. Para iniciar el trámite, se debe completar el formulario en línea haciendo clic aquí .

Las consultas se reciben en el Registro Único de Adopción de Santiago del Estero, ubicado en Av. Alvear e Hipólito Yrigoyen. Los interesados pueden comunicarse al 385-6183005, al 385-4507634 o al correo registroadopcionsgo@gmail.com.