Zamora: “La educación pública garantiza igualdad de oportunidades y futuro para Santiago del Estero”

El gobernador participó de la Muestra Pedagógica Anual de Escuela Escala Metas 2025, junto a más de 400 alumnos de 31 escuelas rurales. Durante el acto, entregó equipamiento a agrupamientos y reafirmó su compromiso de acompañar el desarrollo educativo en toda la provincia.

Hoy 15:30

El gobernador Gerardo Zamora participó este miércoles por la mañana de la Muestra Pedagógica Anual de Escuela Escala Metas 2025, realizada en el Nodo Tecnológico en el marco del Programa "Escuela Escala Metas" que apunta a la ejecución de proyectos productivos integrados en las instituciones secundarias rurales de la provincia.

También estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; la ministra de Educación, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, además de miembros de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y directores de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades Educativas.

De la muestra participaron más de 400 alumnos con sus docentes, pertenecientes a 31 colegios secundarios de la ruralidad con Modalidad Itinerancia.

Durante el acto, el gobernador hizo entrega equipamiento para los agrupamientos que presentaron proyectos sobre diferentes temáticas, como panificados, carpintería, embutidos, herrería, sublimados, imprenta escolar, revista escolar, entre otros.

Los agrupamientos beneficiados en esta ocasión fueron el N° 86.164 de Chilca Juliana, departamento Salavina; el Agrupamiento N° 86.012 de Km 0, departamento Figueroa; Agrupamiento N° 86.135 de Chica Nueva, departamento San Martín; Agrupamiento N° 88.051 de Ancaján, Choya y el Agrupamiento N° 86.138 de Buey Muerto, Robles.

En primera instancia, la ministra Nassif remarcó la importancia de brindar a las escuelas rurales estas herramientas, pero también destacó: “Nos encontramos para poner en valor todo lo que hacen para consolidar esta tarea de todos los días, con la convicción de que la educación es el motor de desarrollo en cada comunidad”.

“La escuela es el centro de formación de nuestros alumnos, no solamente en los contenidos curriculares que podemos definir, sino también en esas habilidades para la vida que necesitamos, que tengan para consolidarse en el territorio, poder aprender a emprender y ser personas felices viviendo en cada uno de los lugares en donde residen”, agregó.

Seguidamente, Zamora saludó a los profesores y los psicopedagogos en su día. Para luego expresar su agradecimiento y felicitaciones por su trabajo al equipo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, al resaltar la participación de los alumnos de los 31 agrupamientos.

Asimismo, expresó su compromiso de “estar durante todo el año acompañándolos a los agrupamientos a través de este programa”.

En este marco, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando para generar más igualdad educativa, especialmente para los jóvenes del interior, “para que tengan en el lugar de sus raíces y donde estudian la posibilidad de desarrollar habilidades, iniciativas y generar capacidad innovadora y pensamiento crítico”.

Además resaltó la posibilidad de ofrecer igualdad de conocimiento y de oportunidades al considerar: “Eso es lo que genera en la educación pública: la posibilidad de un país con movilidad ascendente; la posibilidad de un país donde se pueda desarrollar la cultura del trabajo; la posibilidad de una patria con generaciones con futuro y, obviamente de nuestra patria chica, Santiago del Estero, con crecimiento e igualdad para todos”.

Al finalizar, la comitiva oficial encabezada por el mandatario, junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, recorrió cada stand, donde pudieron apreciar los trabajos de las escuelas y charlar con alumnos y profesores.